A passagem de ano no Porto está a ser considerada a mais cara do país.

A cidade do norte do país já está esgotada e a preços máximos na noite de 31 para 1 no alojamento local presente na plataforma Airbnb.

De acordo com a plataforma AirDNA, os preços na cidade do Porto aumentaram mais do dobro face ao período homólogo do ano passado, cerca de 126%.

A tarifa para o ‘réveillon’ csta, em média, 129 euros, pelo menos mais 113 euros do que os imóveis disponíveis em Lisboa, escreve o Jornal de Notícias.