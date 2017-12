A braços com uma “revolta do pernil” na Venezuela, com protestos nas ruas de gente que reclama por mais comida, incluindo que o governo cumpra a promessa de dar às famílias mais carenciadas o prometido cabaz de Natal com produtos essenciais, entre eles o pernil de porco que faz parte da tradição desta época festiva, o presidente da Venezuela resolveu apontar o dedo além-mar, até Portugal, para acusar o país de ser o causador da carência.

“O que se passou com o pernil? Fomos sabotados e posso dizer de um país em particular: Portugal”, disse o presidente venezuelano numa comunicação. “Estava tudo pronto, comprámos todo o pernil que havia na Venezuela, mas tínhamos que importar e sabotaram a compra”, continuou.

As declarações de Nicolás Maduro parecem ser uma cortina de fumo, pois em causa poderá estar a falta de pagamento do governo venezuelano, que terá levado as empresas portuguesas com faturas em dívida a não negociar nova remessa.

A Raporal, uma das empresas envolvidas na exportação de carne para a Venezuela em 2016, disse ontem, em comunicado, que o governo de Nicolás Maduro ainda deve 40 milhões de euros referentes ao contrato de fornecimento desse ano, “dos quais 6,9 milhões de euros dizem respeito ao cumprimento do pagamento à Raporal”.

A empresa explica que “tem recebido de forma parcelar valores a abater na conta corrente referente a este contrato, sendo que a última ocorreu em agosto de 2017”, na mesma altura em que os Estados Unidos congelaram as contas de Nicolás Maduro.

A empresa foi mesmo recebida ontem de manhã pelo embaixador da Venezuela em Lisboa que “se comprometeu, em nome da Venezuela, a realizar o pagamento integral em falta referente ao fornecimento de 2016, até março de 2018”.

A empresa garante ainda que “não tem conhecimento de qualquer ato de sabotagem de Portugal em relação ao fornecimento de pernil de porco à Venezuela, mas antes confirma que é a Venezuela que não tem cumprido pontualmente as suas obrigações de pagamento dos fornecimentos” do ano anterior.

A empresa acrescenta ainda que “não forneceu em momento algum, o governo venezuelano, no ano em curso”. O i tentou contactar a embaixada da Venezuela, sem sucesso.

