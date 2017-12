Os partidos têm vergonha de si próprios e isso é terrível

A democracia não se esgota nos partidos, mas não há democracia sem partidos políticos. O fosso entre políticos e cidadãos tem-se agravado nos últimos anos e em 2017 assistimos a um facto inédito: Portugal tem um ex-primeiro-ministro e ex-líder do PS acusado de ter cometido 31 crimes de corrupção passiva, branqueamento de capitais, falsificação de documentos e fraude fiscal.

É verdade que os partidos políticos portugueses se mantêm numa espécie de estado de negação coletiva relativamente a este facto, justificando-se todos, mas todos, do PCP ao CDS, com a ladainha do “à política o que é da política, à justiça o que é da justiça”. Não perceberam, não querem perceber, que o que está contido na acusação a Sócrates mostrou um regime profundamente apodrecido relativamente ao qual um democrata decente teria a obrigação política de se demarcar. Não o fizeram.

Se no PS se pode perceber a dificuldade em o fazer – afinal, estavam lá todos e ninguém deu por nada – compreende-se menos que o PCP e o Bloco de Esquerda, por exemplo, guardem a sua prudente reserva. Mas os partidos estão com vergonha de si próprios. O que pode ter levado, a não ser a vergonha de si próprios, a que os grupos parlamentares tenham decidido alterar a lei do financiamento dos partidos de uma forma quase clandestina? Nesta matéria, o PCP é tudo menos estatizante: quer baixar as subvenções do Estado e aumentar o financiamento privado. Pessoalmente, e contra o que pensa o PCP, prefiro que seja o Estado a pagar a democracia do que os privados.

A questão é que, ao interiorizarem o seu próprio descrédito, os partidos fazem disparar esse descrédito como agora aconteceu. Ficámos a saber que o PCP deu o seu voto a “uma lei antidemocrática”, que o Bloco aprovou “mas não se revê” na redução do IVA, etc. Não podemos parar para pensar. Ou seja, não se pode parar a democracia para pensar. Mas pode-se ao menos pensar.