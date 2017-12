2018 deve chegar sem chuva. Essa é a previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera.

O dia 31 de dezembro até vai começar com a ocorrência de períodos de chuva fraca nas regiões do norte e centro, mas a partir do final da tarde a chuva passa a fraca e pouco frequente.

O IPMA prevê também a queda de neve nos pontos mais altos de serra da Estrela a partir da tarde do dia 31.

A previsão para o dia 1 de janeiro também é de ausência de chuva.