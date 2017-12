As autoridades da Guiné-Equatorial dizem ter abortado um golpe de Estado contra o Presidente Teodoro Obiang.

O regime diz que o partido Cidadãos para a Inovação (CI) foi o responsável pelo golpe.

As fontes oficiais da Guiné-Equatorial acreditam que o golpe contou com “a cumplicidade da oposição no exílio”.

O golpe de Estado levou à detenção de 50 pessoas.