28 de dezembro de 1975. Dessa vez o dérbi surgiu logo a seguir ao Natal. Como uma prenda.

Este ano sai a seguir ao Ano Novo: à moda da lotaria. Quem terá o vigésimo premiado?

O Benfica recebeu o Sporting para a 14.ª Jornada do Campeonato Nacional. Convenhamos: nessa altura não havia cá muito “suspense” à filme policial. O Benfica estava naquela década em que ganhava campeonatos atrás de campeonatos, haveria de ganhar esse e também o do ano seguinte. Nunca chegou aos quatro consecutivos, como na época passada, mas fez três de três, ou seja, tri-campeão com ligeiros intervalos.

Este jogo que hoje aqui trago tem um personagem especial: Romeu Fernando Fernandes Silva, o Romeu, que acabou por ser mais visto com a camisola do Vitória de Guimarães, do FC Porto e do Sporting do que com a de águia ao peito.

Romeu sempre foi uma figura. Gente boa. Rapaz amigo. Viveu sempre entre o sol e a sombra, demasiadas vezes sem que lhe soprasse pelas costas aquela aragem de sorte que bem merece.

Esteve duas épocas no Benfica. Não jogou muito, é verdade, mas foi duas vezes campeão, primeiro com Mário Wilson, que o treinara em Guimarães, em seguida com Jonh Mortimore, um caso raro de técnico prático e funcional.

Voltemos a dezembro de 1975, três dias após o Natal, sim, que nesse tempo não se usava a desculpa das festividades para parar o futebol durante semanas a fio, como se faz hoje em dia num critério que ainda está para ser entendido por entes menos espertos do que estes que transformam o final do ano civil num deserto de jogo que incomoda, quase a provocar aneurismas, como diria o Alencar, n’Os Maias do divino Eça.

O Boavista comandava o Campeonato com assinalável surpresa, treinado por José Maria Pedroto, que como se sabe dedicava um ódio muito intenso a Mário Wilson, chegando mesmo ao exagero de insultos racistas ao Velho Capitão quando este dirigia a Seleção Nacional.

Romeu não tardaria a trabalhar com Pedroto no FC Porto, mas nessa tarde de Inverno estava na Luz vestido de encarnado.

A estreia. Não se pode dizer que o jogo tenha sido entusiasmante - Da Costa falhou um penálti a favor do Sporting à meia-hora, no momento de maior “frisson”, como diziam os radialistas da altura, por entre empenho e pertinácia -, mas foi certamente excitante para o jovem Romeu, nascido em Vila Praia de Âncora, no dia 4 de março de 1954, tendo depois emigrado para Moçambique com a família de onde só regressou em 1972.

Aos 69 minutos, Mário Wilson lançou-o no jogo, substituindo Vítor Martins, o popular Garoupa, juntando-o no meio-campo a Toni e Shéu, gente do maior e máximo respeito. À frente deles jogaram Moinhos, Jordão e Nené.

Nessa época o Benfica marcou 94 golos no Nacional, mas nenhum ao Sporting na Luz. Por outro lado, em Alvalade marcou três, na segunda volta - dois de Nené e um de Jordão. Só que Romeu não assinou o ponto na equipa.

O Ruivo era um homem de raça, de antes quebrar que torcer, capaz de ir-a-todas-a-dar-e-levar, escrevia o grande Carlos Pinhão, mas demasiado novo para um Benfica cheio de craques, embora já sem Eusébio.

Na segunda época de encarnado vestido jogou um pouco mais, mas não o suficiente para se manter no plantel dos bi-campeões nacionais (que ele também foi), regressando a Guimarães e ao Vitória, antes de quatro anos no FC Porto e mais três no Sporting, terminando a carreira no Salgueiros e no Amora.

Internacional por 11 vezes, Romeu é uma das figuras queridas do futebol português, estimado em todos os clubes pelos quais passou, arrastando consigo uma imagem de combatente e profissional de mão cheia.

Nesse Natal de 1975, a grande festa foi no Bessa. O Boavista destruía a CUF (toda ela, equipa, clube e empresa à beira de um precipício) por nada menos de nove-a-zero. Isso mesmo: 9-0. João Alves jogando enormidades, Conhé perdendo a conta das vezes que caminhava para dentro da própria baliza apanhando bolas do chão como se colhesse miosótis.

75 mil pessoas no Estádio da Luz. Muita gente de farda na bancada principal, era um tempo de revoluções, havia quem dissesse que estavam em redor do relvado mais generais do que jogadores dentro das quatro linhas. Queixaram-se os de encarnado de um penálti cometido por Laranjeira, de mãozinha marota a tirar a bola da frente de Jordão.

Um Benfica atacando mais, é verdade, e desperdiçando mais, em contrabalanço. Damas sempre em grande, Toni perdulário em dois ou três momentos de baliza frente aos olhos.

Escreveu Neves de Sousa: “Ao cabo, o zero abre um infinito leque de cogitações para os dois emblemas, tal como o baquear de um deles não representaria a desistência ao incómodo Boavista que só pretende ser campeão do Porto… Mas, repisemos, o zero-zero (como o um-a-um ou o dois-igual) fica honestamente na marca que servirá de pasto para uma meia-semana de discussões e análises e para outra meia de sonhos no ar”.

Vinha aí uma visita do Benfica às Antas.

E uma ida do Boavista a Alvalade.

A malta via bola e discutia bola - o que é diferente de discutir meia bola em força, com insultos e patacoadas a tostão a cada frase - e no Natal havia campeonato do rijo. Ao contrário de agora, em que só a Inglaterra nos salva nesta nossa vã filosofia do jogo que o mundo ama.