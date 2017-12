São eles os seus homólogos do Benfica, Luís Filipe Vieira, e do Sporting, Bruno de Carvalho. Se, por um lado, as arbitragens e o caso ‘Apito Dourado’, bem como o dos emails mais recentemente, têm sido uma guerra constante entre o líder encarnado e o líder dos azuis-e-brancos, também desde a entrada de BdC em cena que os ataques não têm sido propriamente poupados. Em 2014, o agora reeleito presidente leonino não se coibiu de chamar “rufia” a Pinto da Costa depois de um clássico em que acusou o presidente do FC Porto de chamar nomes a todos os ógãos sociais em Alvalade.

“Às vezes não se enxergam e a idade não lhes dá vergonha”, acrescentou o dirigente leonino à data. Todavia, o rumo parecia estar a mudar depois da alegada aliança entre Sporting e FC Porto, criada supostamente para combater a hegemonia das águias, que fez com que, inclusivamente, os dois presidentes vissem, na tribuna e lado a lado, o clássico disputado no mês de setembro. Uma paz, note-se, de curta duração, após os diretores de comunicação dos respetivos clubes terem entrado em campo para discutir lances polémicos, entre eles os do encontro entre Sporting e Sp.Braga.

À parte dos rivais mais diretos, Fernando Gomes, atual presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), é outro dos nomes a figurar nesta lista. Em 2002, disse que Pinto da Costa “estava desgastado” e, em 2010, acabou por abandonar a SAD portista. Desde esse momento que as desavenças entre o clube que atualmente lidera o campeonato e o responsável pelo organismo que dirige o futebol em Portugal têm sido recorrentes. “FernandoGomes está na FPF a pensar na UEFA” ou “Fernando Gomes matou a Liga” são algumas das acusações feitas pelos dragões ao antigo membro da direcção de HermínioLoureiro na Liga de Clubes, cargo que ocupou antes de assumir a presidência da Federação.

Mas há mais. O atual candidato à liderança do PSD, Rui Rio, também faz parte dos ‘inimigos públicos’ de Pinto da Costa. Presidente na CâmaradoPorto entre 2001 e 2013, Rio não dava importância suficiente ao desporto-rei e queria até que o “futebol deixasse de mandar na cidade”. “O Porto é a única equipa que ganha títulos internacionais e que não é recebido nos Paços do Concelho da sua própria cidade”, chegou a reclamar Pinto da Costa. A inimizade vai longa e não é esquecida. Há dois anos, o candidato laranja chegou mesmo a ser barrado à entrada do Dragão Caixa, que foi em 2015 o palco de uma conferência organizada pela SIC Notícias.

E da SIC Notícias também vem outro nome com quem Pinto da Costa travou uma guerra que acabou nos tribunais: Rui Santos. Em 2007, o comentador do programa “Tempo Extra” e autor do livro “Estádio de Choque”, em que abordou os supostos rendimentos do dirigente portuense, acabou duplamente processado. “O livro é altamente injurioso”, afirmou na altura o presidente do FC Porto que, de resto, nunca teve uma ligação fácil com os jornalistas.