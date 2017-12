O setor do Turismo, e particularmente o Canal HORECA (restauração e alojamento turístico), tem vindo a registar crescimentos sucessivos na empregabilidade – em 2016, representou 70,8% das empresas (92.802) e 77,8% dos postos de trabalho (310.279) - e neste momento não há mão-de-obra qualificada disponível para trabalhar no setor. O alerta é feito pela AHRESP

E os números falam por si. O setor da restauração e bebidas e o alojamento turístico, no final do 3º trimestre de 2017, registavam 345,9 mil postos de trabalho, que representam uma variação homóloga positiva de +18,1% (+53.000 postos de trabalho), atingindo um novo máximo histórico de empregabilidade.

"Não obstante a performance que o setor está a registar, de forma sustentada há mais de um ano, neste momento deparamo-nos com um estrangulamento do mercado de trabalho nacional e uma escassez de mão-de-obra qualificada, o que coloca graves problemas na qualidade da nossa oferta turística, e no desenvolvimento das nossas empresas, dos seus negócios e dos seus atuais e futuros investimentos", afirma José Manuel Esteves, diretor-geral da AHRESP.

A pensar nisso, a associação vai debater o tema nas Jornadas da AHRESP no dia 9 de janeiro, em Lisboa, com a presença do primeiro-ministro.