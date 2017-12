A taxa de penetração dos acessos telefónicos principais atingiu 46,6 acessos por 100 habitantes no final do terceiro trimestre. Trata-se do valor mais elevado registado desde que são recolhidas estas estatísticas (4.º trimestre de 2006). No entanto, cerca de 24,5% dos clientes do serviço telefónico fixo não utilizava o serviço, de acordo com o Barómetro de Telecomunicações da Marktest.

Segundo a Anacom, o parque de acessos telefónicos principais ascendeu a 4,8 milhões de acessos, mais 0,3% relativamente ao trimestre anterior e mais 0,8% em relação ao trimestre homólogo. O crescimento trimestral verificado (mais 14 mil acessos) deveu-se sobretudo ao aumento dos acessos VoIP/VoB (mais de 78 mil acessos), nos quais se incluem os acessos suportados em redes de fibra ótica e TV por cabo, que mais do que compensaram a diminuição de 47 mil acessos analógicos, a diminuição de 16 mil acessos RDIS e dos cerca de 600 acessos fixos suportados em redes móveis.

Quanto ao número de clientes do serviço fixo de telefone, em acesso direto, situava-se em cerca de 3,92 milhões, mais 0,7% do que no período homólogo. Refira-se que se trata do menor aumento desde 2014.

O número de postos públicos rondava os 20 mil, valor que traduz um decréscimo de 4,5% face ao trimestre homólogo.

No final de setembro a MEO era responsável por 44,9% do total dos acessos principais, seguindo-se o grupo NOS com uma quota de 35,3% e a Vodafone com uma quota de 15,7%, tendo sido o prestador que mais cresceu neste trimestre. A Nowo/ONI tinha 3,8%.

Quanto ao tráfego, o volume de minutos de voz fixa diminuiu 11,3% em relação ao trimestre homólogo. Em média, por mês, foram consumidos 84 minutos por acesso: 64 minutos em chamadas fixo-fixo (menos 5 minutos que no trimestre anterior), 9 minutos em chamadas fixo-móvel (valor idêntico ao do trimestre anterior) e 5 minutos em chamadas internacionais (menos 1 minuto do que no trimestre anterior).