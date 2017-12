Os lisboetas assistirão a um reforço da segurança para o evento de Passagem de Ano organizado no Terreiro do Paço, apesar de a PSP não perspetivar "ameaças concretas visando o território nacional". "Não houve alteração do nível de alerta/ameaça", disse o Gabinete de Imprensa e Relações Públicas da PSP ao i.

À semelhança de eventos públicos anteriores, a PSP irá colocar barreiras de cimento e estruturas com espigões metálicas nos acessos à praça. Uma medida aplicada também noutros países como prevenção contra atentados terroristas dos chamados "lobos solitáiros" com utilização de veículos contra multidões, como aconteceu em Nice, França, em 2016, ou em Londres, Reino Unido, em julho deste ano.

Estas medidas estão por base do entendimento que a força policial faz do evento da passagem de ano como "recinto fechado de espetáculos", como Hugo Palma, porta-voz da Direção Nacional da PSP, afirmou ao "Diário de Notícias".

"Todos os acessos ao Terreiro do Paço vão estar controlados", adiantou o oficial ainda. As revistas visuais também farão parte do esquema de segurança da PSP com o auxílio de raquetas para deteção de armas, sendo que quem quiser entrar no recinto terá de abrir mochilas e malas.

Por a PSP não ter agentes suficientes para a área operacional neste dia de festa, elementos administrativos vão-se juntar aos restantes nos serviços de patrulha.