A atriz de ‘Suits’ acompanhou a família real na Missa de Natal em Sandringham, na Igreja de St. Mary Magdalene, e para a ocasião optou por utilizar um casaco bege da marca Sentaler, um chapéu castanho, que combinava com as luvas, uma mala e umas botas de cano alto.

No entanto foi Kate quem mais chamou a atenção, ao utilizar um casaco da marca Miu Miu, que tem um valor de 3.300 euros. O casaco de Meghan custou menos de metade do preço, estando a valer 1.113 euros no site da marca.

A Duquesa de Cambridge utilizou o casaco da Miu Miu, e para completar o ‘look’ escolheu uns collants pretos, uns sapatos de salto alto e um chapéu de pelo da mesma cor.