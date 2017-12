É tradição comer doze passas na passagem de ano, uma por cada badalada do relógio, e pedir doze desejos para ganhar sorte no novo ano.

Mas quem não gosta de passas, o que pode comer para ter boa sorte? O site Bustle reuniu algumas alternativas às uvas passas. Estas alternativas não precisam de ser comidas durante as doze badaladas, há quem acredite que se forem consumidos como última refeição ou no primeiro dia do ano também trará sorte.

Veja a lista.

- Chucrute: é uma iguaria alemã e é conhecida por trazer riqueza e boa sorte.

- Salchichas de porco com lentilhas: é um prato italiano que faz parte das ementas de passagem de ano. Os italianos acreditam que este prato traz sorte porque as lentinhas são parecidas a moedas de ouro.

- Vasilopita: é um bolo grego que tem uma moeda como brinde. Acredita-se que a quem calhar a moeda terá um ano cheio de sorte.

- Arroz doce: o arroz doce é feito com uma única amêndoa na Suécia e na Finlândia, quem encontrar a amêndoa terá sorte durante o ano novo.

- Vegetais de folha verde escura: estes alimentos são conhecidos por trazerem properidade e dinheiro.