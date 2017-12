Não é possível prever o futuro, no entanto, existem alguns eventos que são quase certos de acontecer e agora no final do ano começam a surgir as previsões que se avizinham para o novo ano.

O The Independent reuniu uma lista das previsões mais bizarras para 2018. Veja quais são.

- Mudança das superpotências: uma famosa vidente búlgara, Baba Vanga, que morreu em 1996, deixou algumas previsões para o futuro. Apesar da falta de detalhes, surgiram várias teorias que diziam que foi ela que previu o 11 de setembro. Para 2018, Baba afirmou que a China se vai tornar numa nova superpotência ultrapassando os Estados Unidos da América.

- Nova forma de energia descoberta em Venus: esta previsão parece pouco certa porque, atualmente, não existem missões espaciais para Venus.

- Vladimir Puttin volta a ser eleito.

- Os democratas vão ganhar o maior número de assentos na Câmara de Deputados.

- Os órgãos de comunicação social vão cobrir o casamento do Príncipe Harry e Meghan Markle ao pormenor.

- A Alemanha vai manter-se no Mundial e a Inglaterra não irá ganhar.