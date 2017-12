António Costa começou, desde cedo, por admitir que a aposta na reabilitação urbana teria “de ter uma forte componente de promoção da oferta de habitação para arrendamento acessível, de modo a chegar a uma faixa importante da população que hoje se encontra excluída do mercado habitacional por razões financeiras”.

A verdade é que, anos volvidos, a reabilitação urbana está a conseguir reforçar a tendência de crescimento. De acordo com o barómetro da Associação dos Industriais da Construção Civil e Obras Públicas (AICCOPN), registando um acréscimo de 4,3% em novembro, em termos homólogos.

Com base num inquérito feito aos empresários do setor, este aumento das encomendas “"deverá permitir às empresas terminar o ano de 2017 com boas perspetivas no segmento da reabilitação".