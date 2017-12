Depois de a polémica em torno do pernil de porco ter sido lançada por Nicolas Maduro, o ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, respondeu. Mas outra figura que também poderia comentar as declarações do presidente venezuelano era Mário Lino: o antigo ministro das Obras Públicas, Transportes e Comunicações integra uma das principais empresas de exportação de pernil.

Mário Lino faz parte da empresa Iguarivarius, que faz parte do Grupovarius. Segundo o Jornal de Negócios, desde 2008 que esta empresa mantém uma relação comercial com a Venezuela, país para onde o antigo ministro viajou em 2011, em representação da Iguarivarius.

Mário Lino aparece em fotografias publicadas no Facebook do Grupovarius

De acordo com a Sábado, a Agrovarius, uma das empresas do grupo, fechou um contrato de 63,5 milhões de euros com os venezuelanos em 2016. A empresa comprometeu-se a exportar 14 mil toneladas de carne para aquele país – entre os alimentos em causa está o pernil de porco.