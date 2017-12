Usar telemóveis ajuda a facilitar a nossa vida e, por isso, é que é tão fácil ficar dependente deste aparelho.

No entanto, este aparelho tem um grande impacto na saúde, sendo necessário medir o seu uso.

Um antigo funcionário da Google elaborou uma lista de dicas para combater a dependência neste tipo de aparelhos. De acordo com a BBC, o primeiro passo é deixar o ecrã do seu telemóvel com a menos cor possível porque as cores brilhantes são assumidas como uma recompensa, fazendo com que o seu cérebro queira usar cada vez o telemóvel. Deve ainda manter no ecrã as aplicações menos chamativas, escondendo as aplicações das redes sociais.

Desative quase todas as notificações, especialmente as que não são pessoais, pois assim não será obrigado a verificar o aparelho de minuto a minuto.

É recomendado que mantenha distância do aparelho, especialmente quando for dormir, pois este interfere com a qualidade do sono.

Por fim, quando for usar o telemóvel em vez de ter o logotipo logo à sua disposição, que levar a um clique fácil, procure pela aplicação.