A Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT) realizou, entre os dias 4 e 15 de dezembro, ações inspetivas em todo o território continental, com vista à verificação da regularidade da organização dos tempos de trabalho. Ao todo foram visitados mais de 1100 locais de trabalho que abrangeram mil trabalhadores o que resultou além das mais de 400 advertências adotadas, prevê-se a adoção de mais de 250 processos de contraordenação, cujo valor mínimo das coimas ascende a mais de 100 mil euros.

Estas ações inspetivas envolveram 196 inspetores e nos locais de trabalho visitados foram encontradas perto de mil situações irregulares, essencialmente ao nível dos horários de trabalho (47%) e registo dos tempos de trabalho (36%), tendo sido constatadas irregularidades, também, ao nível do trabalho suplementar, trabalho por turnos e trabalho noturno (10%).

"Apesar da ação ser dirigida para aquela temática, constatou-se que a segurança e saúde dos trabalhadores continua a ser descorada, tendo sido sinalizadas perto de 300 situações irregulares que imediatamente foram notificadas às empresas para adoção das medidas corretivas respetivas, e foram encontrados 47 trabalhadores não declarados", revelou a ACT.

A ACT vai acompanhar todas as situações irregulares detetadas com vista à efetiva promoção da melhoria das condições do trabalho dos trabalhadores.