As comparações entre Ronaldo e Messi parecem ter saído do relvado e chegado aos tribunais. O advogado do jogador português queixou-se do diferente tratamento relativamente ao jogador argentino acerca do assunto das infrações fiscais de que ambos foram acusados.

De acordo com o El Mundo, o advogado de Ronaldo acusou o fisco espanhol de usar critérios distintos para os casos dos jogadores, prejudicando o avançado do Real Madrid. A defesa enviou uma carta ao Tribunal de Primeira Instância e Instrução de Pozuelo de Alarcón a questionar os métodos e a comparar o caso de Messi com o de Ronaldo.

O advogado do jogador luso já tinha utilizado o nome de Messi para questionar algumas declarações por parte do fisco, ouvidas em tribunal.

Recorde que Ronaldo e Messi estão a ser acusados de fraude fiscal.