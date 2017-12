Lisboa

A capital prepara uma noite cheia de surpresas no Terreiro do Paço. De cartolas na cabeça, lisboetas e visitantes acabarão o ano ao som da fadista Ana Moura e Beatbombers. A meia noite chega com o habitual fogo de artifício - de aquém e de além Tejo. Isto porque na outra margem também vai haver festa - os custos dessa ainda não são públicos.

Porto

A Câmara Municipal do Porto ainda não divulgou a despesa com a passagem de ano mas promete um fim de semana animado com epicentro na Avenida dos Aliados. O programa arranca no sábado com os HMB. Na noite de fim de ano, há concertos de Aurea e Amor Electro. Pela meia noite haverá um espectáculo piromusical de 15 minutos.

Madeira

O Governo regional torna a apostar todas as cartas na emblemática passagem de ano do Funchal. O espetáculo de pirotecnia, pela meia noite, foi adjudicado pelo quinto consecutivo à Macedo’s Pirotecnia e tem uma fatura de 800 mil euros mais IVA, totalizando perto de um milhão euros. Atuam Mimicat e os madeirenses Tiago Silva e Elisa Silva.

Braga

A festa em Braga vai ser na Avenida Central. Ao som de Miguel Gameiro, a cidade vai receber o novo ano com um espetáculo pirotécnico que custará ao município 10 mil euros - a empresa escolhida foi a Pirotecnia Minhota. Após o fogo de artifício, a organização promete que a festa continua até às 4 da manhã... ao som de vários Dj’s.

Vila do Conde

Até chegarem as 12 badaladas que anunciarão 2018, o município de Vila do Conde promete animação com um concerto dos Oquestrada. O espetáculo será na zona ribeirinha, onde não faltará o obrigatório fogo de artifício - que segundo descrito no portal Base.gov custou perto de 10 mil euros e foi adjudicado à empresa Macedo’s Pirotecnia.

Vila Real de Sto. António

Monte Gordo será o centro da festa do município algarvio. O espetáculo pirotécnico ronda 19 mil euros, tanto como a tenda alugada para receber a atuação os espetáculos musicais e os DJs que vão estar de serviço entre sexta-feira e a madrugada de domingo, cujos contratos ainda não são públicos. A banda Íris é a cabeça de cartaz.

Beja

O município alentejano preparar a chegada de 2018 com um espetáculo de fogo de artifício que custará perto de sete mil euros - adjudicado à Pirotecnia Minhota. Pelo palco principal, na Praça da República, passará o músico Nelson Freitas. E para quem acha que 4 da manhã ainda é cedo, poderá ir para um qualquer bar - naquele dia é permitido.

Sesimbra

O chamariz das festas em Sesimbra é o recuperar de uma tradição: pela meia noite, um grupo de mergulhadores vão reunir-se no Porto de Abrigo e acender luzes debaixo do mar. O espetáculo piromusical, que custou 20 mil euros ao município, terá como tema a marcha “Stars and Stripes”, de John Philip Sousa. A noite será animada por DJs.

Portimão

O programa das festas em Portimão arranca no sábado com um concerto dos The Gift na zona ribeirinha de Portimão, junto à Antiga Lota, a partir das 22h00. No domingo, a despedida de 2017 terá ritmo brasileiro com Edna Pimenta, a que se seguirá o grupo e baile Som Laranja e o DJ Maxman. O município pagou 35 mil euros mais IVA pelas duas atuações principais.

Coimbra

O ponto alto do fim de ano em Coimbra será a atuação dos Peste & Sida, pelas 00h10, na Praça do Comércio. O município pagou 9750 euros pela atuação da banda. O cartaz inclui outros concertos, incluindo os HMB que de véspera estarão no Porto, mas os contratos ainda não foram divulgados. O aluguer de palco, estruturas e serviços de imagem tem uma fatura superior a 20 mil euros.