O governo divulgou hoje um balanço do primeiro ano de execução do Plano Estratégico para o Desenvolvimento dos Cuidados Paliativos. Foi dada formação a 141 profissionais da rede de cuidados continuados e centros de saúde e foram criadas este ano 10 equipas intra-hospitalares, o que deixa quase todos os hospitais do SNS com equipas especializadas em cuidados paliativos. As exceções são os hospitais da Figueira da Foz e da Covilhã.

De acordo com a informação disponibilizada pelo ministério da Saúde, foram ainda criadas quatro novas Equipas Comunitárias de Suporte em Cuidados Paliativos – Unidade Local de Saúde (ULS) do Alto Minho, ULS da Guarda, Agrupamento de centros de Saúde (ACES) Central do Algarve e ACES Sintra – e uma UCP no Centro Hospitalar do Baixo Vouga, com 14 camas.

A tutela recorda que o plano estratégico foi aprovado em 28 de novembro de 2016 e visa desenvolver, no biénio 2017-2018, uma Rede Nacional de Cuidados Paliativos "funcional, plenamente integrada no Serviço Nacional de Saúde (SNS) e implementada em todos os níveis de cuidados de saúde, promovendo a equidade no acesso a Cuidados Paliativos de qualidade, adequados às necessidades físicas, psicológicas, sociais e espirituais e preferências dos doentes e suas famílias."