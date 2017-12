O défice das Administrações Públicas (AP) até Novembro ascendeu a 2084 milhões de euros, o que representou uma melhoria de 2326 milhões de euros face a 2016. "Esta evolução resulta do crescimento da receita de 4,3% e da contenção do crescimento da despesa em apenas 0,8%", revela o ministério das Finanças em comunicado.

Já o excedente primário ascendeu a 5800 milhões de euros, o que representa uma melhoria de 2281 milhões de euros. .

"A evolução do défice ao longo do ano garante, pelo segundo ano consecutivo, o cumprimento dos objetivos orçamentais estabelecidos no Orçamento do Estado. A rigorosa execução orçamental, associada à evolução positiva da receita, permitem a redução da dívida pública em percentagem do PIB", salienta o gabinete de Mário Centeno.

Receita de IRC dispara

A receita fiscal do subsetor Estado cresceu 5,5% até novembro. A receita bruta de IVA mantém um crescimento de 7,6%, enquanto a receita de IRC subiu 19,7%. A receita com as retenções na fonte de IRS cresceu 4%, "traduzindo o bom momento do mercado de trabalho, também visível no crescimento de 6,6% das contribuições para a Segurança Social".

Já a despesa primária das AP cresceu 1,0% face a 2016, ainda sem refletir o pagamento de metade do 13.º mês dos pensionistas da Segurança Social. Destaca-se o acréscimo de 26% no investimento (excluindo PPP) e a aposta continuada no setor da Saúde, com um crescimento da despesa no SNS de 5,3%.

O stock da dívida não financeira nas AP – despesa sem o correspondente pagamento, incluindo pagamentos em atraso – mantém a tendência de redução apresentada desde o início do ano, tendo diminuído 260 milhões em termos homólogos. Os pagamentos em atraso registaram um acréscimo de 193 milhões face a igual período de 2016 e de 85 milhões face ao mês anterior, "antecipando-se uma redução significativa em dezembro em virtude do reforço financeiro efetuado no início deste mês.