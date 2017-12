Comprar viagens para viajar pela Europa nunca foi tão barato, e há cidades que são consideradas uma pequena ‘pechincha’.

Alguma vez imaginou conseguir pagar cerca de 90 euros por um hotel de cinco estrelas? Talvez não, mas a verdade é que é mesmo possível.

Os dados foram recolhidos no site Price of Travel, e revela os preços destas dez cidades.

1. Sofia, Bulgária

Alojamento

Hotel de uma estrela - 10€-30€

Duas estrelas - 15€-44€

Três estrelas - 22€-53€

Quatro estrelas - 35€-81€

Cinco estrelas - 71€-90€

Transportes

- Táxi do aeroporto ao centro da cidade: 6,14€-8,19€

- Autocarro do aeroporto ao centro da cidade: 0,82€

- Metro, comboio ou autocarro: 0,82€

2. Cracóvia, Polónia

Alojamento

Hotel de uma estrela - 17€-40€

Duas estrelas - 23€-56€

Três estrelas - 27€-76€

Quatro estrelas - 54€-130€

Cinco estrelas - 100€-169€

Transportes

- Táxi do aeroporto até ao centro da cidade: 21,13€

- Autocarro do aeroporto até ao centro da cidade: 0,95€

- Comboio ou autocarro (viagem única): 0,66€-0,9€

3. Bucareste, Roménia

Alojamento

Hotel de uma estrela - 15€-17€

Duas estrelas - 22€-31€

Três estrelas - 25€-61€

Quatro estrelas - 35€-96€

Cinco estrelas - 71€-113€

Transportes

- Táxi do aeroporto até ao centro da cidade: 6,47€-8,63€

- Comboio do aeroporto até ao centro da cidade: 1,75€

- Metro, comboio ou autocarro (viagem única): 0,54€

4. Belgrado, Sérvia

Alojamento

Hotel de uma estrela - 18€-28€

Duas estrelas - 24€-35€

Três estrelas - 26€-56€

Quatro estrelas - 39€-81€

Cinco estrelas - 86€-135€

Transportes

- Táxi do aeroporto até ao centro da cidade: 11€-18€

- Minibus do aeroporto até ao centro da cidade: 2,44€

- Autocarro do aeroporto até ao centro da cidade: 0,72€

- Metro, comboio ou autocarro (viagem única): 0,72€

5. Budapeste, Hungria

Alojamento

Hotel de uma estrela - 16€-36€

Duas estrelas - 19€-49€

Três estrelas - 22€-62€

Quatro estrelas - 33€-107€

Cinco estrelas - 75€-134€

Transportes

- Táxi do aeroporto até ao centro da cidade: 15,9€-31,8€

- Comboio suburbano do aeroporto até ao centro da cidade: 1,18€

- Autocarro expresso do aeroporto até ao centro da cidade: 6,04€-20,67€

- Metro, comboio ou autocarro (viagem única): 1,11€-1,69€

- Metro, comboio ou autocarro (passe diário): 5,25€

6. Sarajevo, Bósnia e Herzegovina

Alojamento

Hotel de uma estrela - 15€-27€

Duas estrelas - 28€-36€

Três estrelas - 33€-67€

Quatro estrelas - 37€-81€

Cinco estrelas - 60€-82€

Transportes

- Táxi do aeroporto até ao centro da cidade: 4,5€-6,5€

- Autocarro do aeroporto até ao centro da cidade: 1,6€-2,5€

- Metro ou autocarro (viagem única): 1,8€

7. Kiev, Ucrânia

Alojamento

Hotel de uma estrela - 3,91€-9,39€

Duas estrelas - 6,26€-11,55€

Três estrelas - 7,80€-26,95€

Quatro estrelas - 15,84€-60,4€

Cinco estrelas - 43,69€-74,73€

Transportes

- Táxi do aeroporto até ao centro da cidade: 12,52€-15,65€

- Autocarro do aeroporto até ao centro da cidade: 2,5€

- Metro (viagem única): 0,13€-0,19€

8. Český Krumlov, República Checa

Alojamento

Hotel de uma estrela - 7,81€-15,81€

Duas estrelas - 19,94€-38,36€

Três estrelas - 22,09€-44,53€

Quatro estrelas - 43,09€-82,50€

Cinco estrelas - 105,57€

Transportes

- Autocarro expresso de Praga: 7,81€

. Shuttle de Viena: 31,22€-37,08€

9. Varsóvia, Polónia

Alojamento

Hotel de uma estrela - 15€-55€

Duas estrelas - 23€-74€

Três estrelas - 28€-87€

Quatro estrelas - 47€-110€

Cinco estrelas - 89€-120€

Transportes

- Táxi do aeroporto até ao centro da cidade: 7,14€-9,52€

- Autocarro do aeroporto até ao centro da cidade: 1,05€

- Metro, autocarro ou comboio (viagem única): 0,81€

10. Zagreb, Croácia

Alojamento

Hotel de uma estrela - 22€-28€

Duas estrelas - 40€-52€

Três estrelas - 42€-110€

Quatro estrelas - 46€-106€

Cinco estrelas - 104€-150€

Transportes

- Táxi do aeroporto até ao centro da cidade: 19,92€-26,56€

- Autocarro do aeroporto até ao centro da cidade: 3,98€

- Metro, autocarro ou comboio (viagem única): 1,33€

Veja aqui o site dos dados