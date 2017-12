O ator britânico Alfie Curtis, que deu vida ao alienígena Dr. Evazan no ‘Star Wars: Episódio IV – uma nova esperança’, morreu aos 87 anos.

A sua morte foi anunciada pela Comicbook, mas não se sabe em que dia ou quais foram as causas da morte do ator.

Alfie Curtis participou na longa metragem ‘O Homem Elefante’ e a série ‘Cribb’. O ator ficou conhecido pela sua interpretação na saga ‘Star Wars’ onde ameaça Luke Skywalker.

Mark Hamill, o ator que deu vida a Luke Skywalker, homenageou o colega no seu twitter.

ALFIE CURTIS made the #StarWars Mos Eisley Cantina scene (one of the most memorable I've ever been a part of) even MORE memorable. As horrific as he was on-camera, off-camera he was funny, kind & a real gentleman. Thanks Alf- you'll be missed. #RIP ❤️- mh pic.twitter.com/laxKvbGmrd