Os prémios Hostel of the Year 2017 consideraram o Blue Boutique Hostel & Suites, no Estoril, como o melhor hostel da Europa e o quarto melhor do mundo.

O Easy Lisbon Hostel, em Lisboa e o Casa d’Alagoa, em Faro, foram considerados como dos melhores hosteis do mundo.

