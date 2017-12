As eleições para a Ordem dos Contabilistas Certificados vai a segunda volta com os candidatos da lista A e da lista D, Paula Franco e José Araújo, respetivamente, a disputarem esta segunda volta ainda sem data marcada.

Os resultados da primeira voltaainda não foram anunciados oficialmente mas os candidatos já anunciaram estes resultados nas páginas de Facebook das suas campanhas.

As eleições foram realizadas a 20 de dezembro e foram não só as mais concorridas de sempre, como também as mais polémicas.

A mais recente polémica esteve relacionada com os níveis de vencimento praticados na Ordem, não só entre os cargos executivos, mas também relativamente a órgãos não executivos, como os cargos ocupados por Rui Rio ou Manuel dos Santos na assembleia geral, tradicionalmente pagos apenas através de senhas de presença.

O candidato à liderança do PSD recebeu 21 mil euros brutos anuais, apesar de só ter marcado presença em três reuniões da assembleia geral entre 2016 e 2017. Trata-se de caso único quando comparado com outras ordens profissionais, onde não há remuneração para elementos da mesa da assembleia geral.

O mesmo acontece com o eurodeputado socialista, atual presidente da mesa da Assembleia Geral da OCC, ao receber 28 mil euros ilíquidos anuais. Face a esta situação, todos os candidatos já vieram afirmar que os vencimentos são altos e têm de ser revistos.

Ação em tribunal

Mas antes desta polémica estalar, a lista A já tinha avançado com uma ação em tribunal por alegadas irregularidades nos processos de candidatura, levando os restantes candidatos a acusarem Paula Franco de querer “ganhar na secretaria”, de ser “pouco democrática e de “ter medo de ir a votos”.

Esta foi a primeira vez que a Ordem vai a votos após a morte do antigo bastonário Domingues de Azevedo, o histórico líder desta entidade. A Ordem dos Contabilistas Certificados conta com mais de 71 mil membros, dos quais cerca de 31 mil são contabilistas no ativo.