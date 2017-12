Ontem, um homem de 46 anos matou com uma arma de fogo a mulher, de 45, em Salvaterra de Magos, suicidando-se de seguida. O casal encontrava-se em processo de separação.

Sabe-se agora que o homicida era o empresário Luís Cardoso, filho do milionário Armando Cardoso, antigo dono da empresa de limpezas Conforlimpa, e estava a trabalhar na Salimpa, com sede em Santarém, uma empresa do mesmo ramo, segundo o "Correio da Manhã". A vítima era Sandra Cardoso, mãe de dois filhos, agora maiores de idade, com o homicida.

O pai do homicida, Armando Cardoso, foi, em 2014, condenado a 11 anos de pena de prisão por uma fraude fiscal que lesou o Estado e os contribuintes em 42 milhões de euros. Também Andreia Cardoso, filha de Armando e irmã de Luís Cardoso, foi condenada, mas a uma pena mais leve: três anos de prisão. Contudo, o processo ainda se encontra em tribunal em sede de recurso.

O crime está sob a alçada da Polícia Judiciária.