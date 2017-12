O calendário de feriados de 2018 já é conhecido, e há três fins-de-semana prolongados e três ‘pontes’. O próximo ano não vai ser tão generoso como 2017, mas ainda assim dá para aproveitar uns dias de descanso.

Relativamente a fins-de-semana prolongados, pode aproveitar umas ‘mini-férias’ já em janeiro ou em março, no dia 1, dia de Ano Novo, que calha a uma segunda-feira e dia 30 de março, em que se celebra a Sexta-feira Santa. Depois disso, só há um fim-de-semana prolongado em outubro, no dia da comemoração da Implantação da República, que cai calhar a uma sexta-feira.

Os feridos a meio da semana vão continuar, o 25 de Abril vai calhar a uma quarta-feira, assim como no mês de agosto o feriado de dia 15 – dia da Assunção de Nossa Senhora – será também a uma quarta-feira.

Pode ainda aproveitar, caso tenha dias para tirar e possa gozar uns dias de descanso, a segunda-feira que antecede o feriado comemorativo do Dia do Trabalhador, 1 de maio, ou a sexta-feira a seguir ao feriado do Corpo de Deus, na última quinta-feira do mês, dia 31.

Depois disso só em novembro é que dá para aproveitar mais um feriado, o do Dia de Todos os Santos, no dia 1 deste mês, que calha a uma quinta-feira.

Já mais para o final do ano, o feriado de 1 de dezembro e de 8 calham ambos a um sábado, o dia de Natal a uma terça-feira e a passagem de ano irá ser comemorada de segunda-feira para terça.

