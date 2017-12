Um estudo recentemente realizado por cientistas da Universidade John Hopkins, nos Estados Unidos, e publicado na revista científica European Respiratory Journal, indica que ter uma alimentação rica em maças e em tomates pode ajudar a restaurar os danos provocados pelo tabaco nos pulmões.

O estudo revelou que o consumo regular de tomates pode desacelerar a degradação natural da função pulmonar em todos os adultos e em particular nos ex-fumadores.

Para a realização do estudo, foi analisada a alimentação e a função pulmonar de mais de 650 adultos da Alemanha, do Reino Unido e da Noruega, em 2002, e os mesmos testes foram repetidos, exatamente nos mesmos participantes, dez anos depois.

Todos os voluntários responderam a questionários e também foram submetidos a espirometrias - um exame médico que mede a capacidade dos pulmões em absorver oxigénio. Fatores como a idade, o sexo, a altura, a atividade física, entre outros, também foram tidos em conta.

Nos ex-fumadores, a ligação entre a alimentação e a função pulmonar demonstraram uma menor deterioração da função pulmonar ao longo dos 10 anos.

Com isto, os cientistas concluíram que os nutrientes na alimentação deste grupo tinham ajudado a reparar os danos causados pelo fumo do tabaco.

"O nosso estudo sugere que consumir mais fruta regularmente pode ajudar a atenuar o declínio à medida que as pessoas envelhecem, e pode mesmo ajudar a reparar os danos causados por fumar. A alimentação pode tornar-se uma forma de combater o aumento dos diagnósticos de DPOC [doença pulmonar obstrutiva crónica] no mundo", explicou Vanessa Garcia-Larsen, um das autoras do estudo.