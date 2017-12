Este ano, o WhatsApp terminou o suporte para o Windows Phone 7 e outros sistemas mais antigos, e agora vai voltar a agir nesse sentido.

Além do Windows Phone 7, o WhatsApp vai deixar de funcionar também no Windows Phone 8 e no BlackBerry OS e 10. Estes a partir do dia 31 de dezembro deixarão de poder ser usados.

Estas versões deixam agora de poder criar novas contas ou verificar contas que já existam.

A decisão tem a ver com as novas funcionalidades que queriam implementar e a falta de suporte destes mesmos sistemas.