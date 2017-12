A publicação gerou uma onda de indignação, no sentido em que muitos não entenderam a razão de a consoada do jogador de futebol ser passada no chão e não numa mesa de jantar. Muitas foram as perguntas e as piadas, mas também houve quem elogiasse o momento. Apesar de tudo, há uma explicação.

Nas redes sociais, houve quem tivesse dado os parabéns ao jogador por manter viva a “tradição poveira”. É isto mesmo. Trata-se de uma tradição da terra Natal de Coentrão.

"Para o pescador poveiro, na noite de consoada, o ruivo e o peixe seco eram pratos 'obrigatórios'. Toda a gente comia no chão e geralmente na cozinha, onde a lenha do fogão servia de aquecimento central", lê-se na página da câmara municipal das Caxinas, zona de onde é natural o futebolista.

Esta terra é conhecida por ser uma comunidade piscatória de Vila do Conde, e o próprio Fábio Coentrão já admitiu, por várias vezes, que caso não tivesse sucedido no futebol, teria sido pescador, como manda a tradição.