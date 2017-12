Hai(de)ti - Um apelo humanista

No Haiti, um País com mais de 10 milhões de habitantes e um território que é cerca de um terço de Portugal, confrontei-me com um povo orgulhoso da sua história, mas ao mesmo tempo destroçado por sucessivas catástrofes políticas e naturais

Na semana passada, enquanto parlamentar europeu, participei no Haiti, um dos países mais pobres do mundo, em mais uma Assembleia Parlamentar conjunta entre a União Europeia e os Países de África, Caraíbas e Pacífico. Dos debates travados emergiu a ideia de que enquanto não for possível travar a brutal aceleração das desigualdades, os esforços feitos para promover o desenvolvimento e a segurança no planeta estão condenados ao insucesso.

É chocante o contraste entre o enorme progresso tecnológico que a humanidade tem conseguido, com recentes desenvolvimentos auspiciosos, como é o exemplo da inteligência artificial, das novas respostas em saúde ou das novas fontes de energia limpa, e o abandono a que são deixados por todo o mundo biliões de seres humanos.

No meio de circunstâncias muito adversas, os jovens com que conversei continuavam a sonhar, embora muitos sonhassem sobretudo em obter uma formação que lhes permita deixar o País e realizar-se fora dele. A fuga dos mais qualificados é mais uma das variáveis do ciclo vicioso do subdesenvolvimento, que nenhuma política de cooperação conseguiu até hoje estancar.

Enquanto ainda paira no ar o espírito de Natal, combinado com a vontade de mudar que se associa à chegada de um novo ano, refletir e agir sobre o fosso de oportunidades cavado no mundo em que vivemos é um exercício prioritário.

Usando o nome da nação do Caribe para transmitir uma mensagem global, “Hai(de)ti se tiveres o azar de nascer num País sem estrutura, organização, capacidade de governação”. Os que aí nascem deviam ser a prioridade num mundo solidário e humanista mas só aparecem nas notícias quando os tufões, os terramotos ou os golpes políticos abrem as notícias, gerando um alarme que se esvai em duas ou três semanas, esmagado por outro tema de atualidade.

Temos que ser capazes de quebrar o enguiço. O aquecimento global e as migrações desordenadas mostram que ninguém sairá bem da fotografia da inação. Permitam-me por isso, nesta crónica que assinala o final de um ano e o nascimento de outro, partilhar convosco, caros leitores desta crónica semanal que se propõe tratar da política 4.0, ou seja, da oportunidade de cada um de nós sermos protagonistas da mudança e do “futuro a haver” um apelo humanista.

O progresso é a matriz genética do desenvolvimento humano. Mas o deslumbramento com esse progresso não pode criar zonas de obscuridade onde se acoitam biliões de seres humanos deixados para trás pela sede do que é novo, afirmativo, reconhecido.

Precisamos parar para pensar. Por pouco tempo contudo, porque o mundo precisa sobretudo que nos mobilizemos para agir. Coloquemos o combate às desigualdades na nossa agenda prioritária para 2018. Será uma opção de bom coração, mas sobretudo de bom senso.

Eurodeputado