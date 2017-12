Como o BRT na A5 pode ser alternativa à Linha de Cascais da CP

Como decisor político eleito e responsável pela promoção de bem-estar das populações que sirvo, quando me deparo com um problema gasto sempre mais energias na sua resolução do que no seu permanente diagnóstico.

Ora, depois de na semana passada aqui ter deixado, uma vez mais, um diagnóstico muito preocupante do atual estado da Linha de Cascais da CP – uma linha que, recorde-se, perdeu 20 milhões de passageiros em 20 anos e que está no topo do ranking das linhas da CP com mais ocorrências, o que se justifica com o crónico défice de investimento na infraestrutura – e de ter percebido que o Governo, ao contrário do que tinha prometido, não vai fazer os investimentos necessários para garantir a viabilidade da linha, quero esta semana falar de soluções.

A mobilidade é, neste momento, o maior desafio que o eixo Cascais-Oeiras-Lisboa enfrenta. Estes três concelhos juntos concentram mais de 10% da população portuguesa. Mais do que a população residente, este aglomerado metropolitano é dos principais magnetos do país no turismo, no investimento estrangeiro, nos serviços e, muito importante, na atratividade e criação de emprego. O que duplica facilmente a sua densidade demográfica. Mas um dos principais músculos do país está totalmente atrofiado pela inexistência de redes de mobilidade decentes. A Linha da CP de Cascais está obsoleta e o futuro não parece brilhante. A Autoestrada 5, a via mais utilizada do país, está perto da sua saturação. Com a gritante falta de aposta na modernização do transporte ferroviário, que deveria ser uma prioridade política, e o atrofiamento do transporte rodoviário, quais são as alternativas?

Como já disse, Cascais, Lisboa e (assim o esperamos) Oeiras estão a trabalhar numa solução de mobilidade verdadeiramente digna desse nome. Por via do acesso à massificação o uso dos telefones inteligentes e da internet, as pessoas cada vez mais estão dispostas a fazer mudanças radicais na forma como encaram o uso do automóvel – na escala de importância pode passar de indispensável para acessório. Estamos a entrar num tempo de mobilidade “on demand”: a partir dos smartphones e da oferta de planos de mobilidade inteligentes (em que bicicletas, parques de estacionamento e bilhetes para transportes públicos estão integrados na mesma plataforma) as pessoas querem comprar mobilidade à medida das suas necessidades. Mas nenhuma mudança ocorrerá sem alternativa.

A alternativa que, em conjunto, os presidentes de câmara das três cidades têm estudado pode passar pela introdução de uma via rápida exclusivamente dedicada a autocarros na A5. Uma solução conhecida como BRT (Bus Rapid Transit) e que pode constituir-se como investimento prioritário por ocasião da renegociação do contrato de concessão da autoestrada.

De acordo com o padrão definido pelo Institute for Transportation and Development Policy (ITDP) o que distingue os sistemas BRT são as seguintes características: via rápida exclusivamente dedicada a autocarro; frota de veículos ambientalmente sustentáveis; centros de gestão de tráfego inteligentes; acesso pré-pago à rede, isto é, ausência de transações a bordo como forma de reduzir perdas de tempo; elevação de plataformas (rede verdadeiramente acessível a todos) e estações modernas, confortáveis e eficientes. O sistema BRT está presente em inúmeras cidades europeias como Paris (França), Helsínquia (Finlândia), Eindhoven (Holanda), Essen (Alemanha) ou Barcelona (Espanha). Os últimos investimentos neste sistema foram apresentados em Dublin. A capital irlandesa mostrou, este ano, um ambicioso plano de construção de 3 linhas BRT, dezenas de linhas radiais e orbitais, projetos que devem estar concluídos em 2019.

Jacarta foi a primeira cidade do sudeste asiático a ter o seu sistema de transporte rápido por autocarro. A rede, inaugurada em 2004, tem mais de 230 km e é a maior do mundo em extensão e utilização, com mais de 125 milhões de passageiros.

Mas é a rede do Rio de Janeiro, projetada para os Jogos Olímpicos de 2016, uma das mais modernas do mundo e uma das que mais tem inspirado o nosso trabalho.

A rede da cidade maravilhosa tem uma frota de 440 autocarros articulados e transporta, ao longo de 125km de rede, cerca de meio milhão de pessoas por dia. O impacto do BRT no trânsito da cidade e na qualidade de vida dos cariocas foi notório. A gestora da rede BRT no Rio estima que cada autocarro tenha substituído 126 automóveis por dia, bem como que cada utilizador do BRT ganhe, em média, 44 horas úteis por mês num percurso diário pendular de cerca de 50km.

Conseguimos, por analogia, perceber o impacto que uma solução deste género pode provocar na A5 e nos movimentos pendulares entre Cascais – Oeiras – Lisboa, que correspondem a 90 mil carros por dia na autoestrada de Cascais. E, se pensarmos mais longe, podemos também pensar nos impactos na mobilidade intra-concelhia, com a projeção de redes secundárias de alimentação e distribuição de tráfego da linha BRT/A5 - a espinha dorsal do sistema – que descongestionarão os nossos concelhos.

Quando abordamos uma solução do género BRT, estamos a promover uma dupla redução (das emissões de CO2 e do tempo de comutação) e de um duplo aumento (da qualidade de vida e da competitividade territorial).

O BRT para a A5 é apenas uma hipótese. Mas uma que está a ser seriamente considerada pelos autarcas que, em equipa, querem pôr mãos-à-obra para resolver os desafios que se colocam aos territórios que foram eleitos para servir.

Que 2018 nos traga mudanças na mobilidade metropolitana.

