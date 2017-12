O município de Lisboa vai gastar este ano 650 mil euros apenas com os festejos de passagem de ano - concentrados na Praça do Comércio. A informação foi avançada ontem ao i pela Empresa Municipal de Gestão de Equipamentos e Animação Cultural (EGEAC), que assinala que está, pela primeira vez, a organizar o evento. Desse montante, 57 mil são para a compra de cartolas pretas e vermelhas que serão distribuídas aos lisboetas.

Até ao fecho desta edição não tinham, no entanto, sido publicadas no portal de contratação pública Base.gov todas as despesas com os três dias de festa rija na capital. Ainda assim, ao contrário do que acontece com outras autarquias, já foram publicitadas a maior parte das adjudicações feitas. Segundo uma pesquisa do i, até ao final da tarde de ontem tinham sido publicados no Base.gov contratos que, somados, totalizavam 533 mil euros (434 mil euros mais IVA).

Em novembro, numa conferência de imprensa em que apresentou as iluminações de Natal e as festas de passagem de ano, o presidente da Câmara Municipal de Lisboa falou num investimento de 650 mil euros. Com a confirmação oficial da EGEAC ao i de que a passagem de ano custará 650 mil euros pode concluir-se que o valor apresentado por Fernando era parcial e não referente ao valor total dos gastos com Luzes de Natal e espetáculos de fim de ano.

O mais caro e o mais barato Entre os ajustes mais caros para os festejos, na capital encontra-se a “coprodução e apresentação ao público dos espetáculos Capitão Fausto e Hits do Pop Rock Português”, com um custo de 137.850 euros (sem IVA). Este serviço foi adjudicado pela EGEAC à empresa Diferentes Ritmos, Produtores Associados de Espectáculos e Eventos, Lda.

O segundo valor mais elevado é o da conceção, produção e apresentação ao público de espetáculo piromusical com vertente multimédia, ou seja, o do espetáculo de fogo de artifício. Este serviço será prestado pela Lusoevents - Produções Multimédia, Lda e a empresa municipal pagará por ele 74 mil euros (sem IVA).

De seguida surge a conceção do projeto cenográfico, a cargo da FEEDERS, Lda e que tem um preço de 60 mil euros mais IVA.

Do lado dos serviços com menos custos, sobressai a prestação de serviços de produção executiva, adjudicada a Ana Rosário Nunes, e que tem um custo de 4.500 euros. Com o mesmo valor aparece também o serviço de prestação de serviços de direção técnica, que ficará a cargo de Eduardo Cunha Unipessoal, Lda.

Do total dos gastos com a festa da Praça do Comércio, 6 mil euros (mais IVA) serão canalizados para “Beatbombers - criação e apresentação de peça musical para espetáculo de pirotecnia” (Let’s Get Lost Unipessoal, Lda), 8 mil euros (mais IVA) para assistência elétrica e materiais e equipamentos elétricos (Fernandes e Dias, Instalações Elétricas), 10 mil para serviços de conceção e produção de conteúdos de vídeo (Yellow Pixel Lda) e um valor idêntico para a banda Marta Ren & The Groovelvets.

Cartolas custam 57 mil euros Como o i noticiou ontem, uma das surpresas que a EGEAC preparou para este ano é a distribuição de cartolas pelos lisboetas e visitantes que estiverem na Praça do Comércio. Segundo o contrato disponível no portal Base.gov, foram compradas 30 mil “cartolas plásticas brilhantes” - 15 mil exemplares “de cor vermelha” e outros 15 mil exemplares de “cor preta”, sendo que o contrato inclui “todos os transportes, meios e recursos necessários à prestação de serviços”.

Os adereços têm um custo de 57 mil euros (46.500 euros, mais IVA) e foram comprados à empresa Whitespace Creative Communication, Unipessoal, Lda.

Passagem de ano na Madeira É considerada por muitos uma das mais bonitas da Europa, mas é também a mais cara do país. Pelo menos no que toca ao espetáculo de fogo de artifício. Segundo foi publicitado no portal Base.gov, o valor gasto com espetáculo pirotécnico este ano fixa-se nos 800 mil euros (sem IVA), um valor idêntico ao de 2016.

Nos últimos cinco anos a Secretaria Regional da Economia, Turismo e Cultura da Região Autónoma da Madeira tem adjudicado sempre a prestação deste serviço à empresa Macedos Pirotecnia, Lda.

Porto não publica valores O Porto é a segunda maior cidade do país mas da festa que se espera a Norte pouco se sabe no que toca a gastos públicos. Além de ainda não ter publicado nenhum dos custos com o evento, o município não respondeu até à hora de fecho desta edição ao pedido do i sobre qual será a despesa este ano com a passagem de ano.

No ano passado, a empresa municipal CMPL - Porto Lazer publicou gastos de perto de cem mil euros com os festejos da Avenida dos Aliados, que este ano torna a ser o epicentro da passagem de ano na Invicta.