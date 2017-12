O pior presente de Natal que podemos oferecer aos nossos filhos

O meu Natal, como o de tantos outros portugueses que têm a felicidade de partilhar esta época com as suas famílias, reparte-se por quatro momentos principais, todos eles festivos: o jantar de Consoada, em minha casa; a troca de presentes com a família próxima, na manhã de dia 25; o almoço de Natal, com a família da minha mulher; e o lanche e jantar de 25, com a minha família materna.

São sucessivas sessões de alegre convívio, mas também de empanturramento excessivo – e autênticas orgias de presentes. Com quatro crianças em casa, os embrulhos avolumam-se por onde quer que passemos. Assim que termina o segundo ‘round’ (a primeira leva ficou em casa, no meio de uma bagunça indescritível), é garantido que a bagageira do carro já vai a abarrotar.

Segue-se a última ronda de presentes e aí torna-se verdadeiramente milagroso como conseguimos fazer caber ainda mais volumes no espaço limitado do automóvel. Não sei porquê, ao abandonar a última festa do dia com todos aqueles sacos – ou deveria dizer ‘com todo aquele saque’? – sinto-me como aqueles generais romanos que desfilavam em triunfo com os despojos dos povos subjugados. Já vi escrito noutro lugar deste jornal que toda a gente gosta de ver o brilho nos olhos das crianças quando estão a abrir os embrulhos. E eu não sou exceção.

A alegria dos miúdos é realmente contagiante, faz-nos bem à alma. Contudo devemos ter o maior cuidado para não fazer deles ‘desembaladores’ profissionais que, assim que rasgam o pacote e veem o seu conteúdo, este perde todo o interesse e mistério. Parece um exagero, mas o risco é real.

Além disso, o excesso de consumo acarreta ainda outro problema: lamento dizê-lo, mas os brinquedos de hoje são o lixo de amanhã. Será esse o presente que queremos oferecer aos nossos filhos: um desejo insaciável de novidades e um planeta com montanhas de lixo? Muito cuidado com isso!