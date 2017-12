A TAP denunciou o Acordo de Empresa com o pessoal de bordo em novembro deste ano. Um dos objetivos é conseguir contratar tripulantes temporários. Mas o sindicato, que representa o pessoal de cabine (SNPVAC), é firme quanto à necessidade de ver e discutir a proposta ao detalhe. Num impasse, e ainda sem uma data para a primeira reunião de negociações, o gabinete do ministro do Planeamento e das Infraestruturas explica ao i que “lamenta que o processo negocial tenha redundado neste ato associado ao processo de denúncia, e espera que sejam criadas as condições para que o mesmo não venha a produzir plenos efeitos jurídicos no futuro”. Além disso, por ter sido uma decisão da TAP, “qualquer intervenção do governo só poderá ser no sentido da mediação e de procurar encontrar uma solução que evite a denúncia do acordo de empresa”.

Braço de ferro A TAP pretende fazer alterações ao Acordo de Empresa (AE) que tem com o Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC). De acordo com o presidente executivo da companhia aérea, Fernando Pinto, o motivo é simples: “Não tem condições para ser mantido nos termos atuais” porque “muitas das regras estão desajustadas face à realidade” e outras “são utilizadas de forma abusiva por alguns, com prejuízo de todos”.

As alterações foram propostas ao sindicato e passam por mudanças como “a adequação das especificações e garantias decorrentes do descanso a bordo à realidade atual, a flexibilização da realização de voos, ajustando o conceito de serviço noturno, permitindo aumentar as opções de cada um no que respeita às suas necessidades e estilos de vida, o aumento do número total de folgas, flexibilizando a sua distribuição e tornar definitiva a recente possibilidade, implementada a título excecional e em fase de avaliação, de se poder fazer pedidos nas datas festivas”.

O sindicato dos tripulantes tem estado a examinar as questões colocadas pela companhia aérea e tem agora que fazer uma contraproposta à empresa liderada por Fernando Pinto. No entanto, de acordo com Luciana Passo, o SNPVAC não concorda “com a gestão que está a ser feita”, até porque “os passageiros da TAP têm sido penalizadíssimos, mas não seremos nós que vamos criar problemas, muito menos com esta abertura do Estado para cumprir os acordos”.

Desde cedo que a posição do sindicato passou por relembrar que “a denúncia do Acordo de Empresa dos Tripulantes de Cabine foi uma medida unilateral da administração da TAP, fazendo tábua rasa de todos os acordos assinados que não lhe permitiriam tal denúncia”.

Carta aberta a Costa Uma das primeiras medidas adotadas foi questionar António Costa, através de carta aberta, porque o Estado tem a posição de maior acionista da TAP, com 50% do capital da companhia, enquanto o consórcio privado tem 45% das ações e os restantes 5% estão nas mãos de trabalhadores.

A verdade é que, no geral, a gestão da TAP tem gerado tensão à esquerda. Uma das questões que mais provocou desconforto e tensão foi a nomeação de novos corpos sociais. O PCP apressou-se a criticar as escolhas do executivo e o Bloco de Esquerda levantou várias questões relacionadas com os critérios das mesmas. Em causa estava a nomeação dos novos membros do conselho de administração. Miguel Frasquilho, conhecido membro do PSD, ficou como presidente e Diogo Lacerda Machado, amigo de Costa, Esmeralda Dourado, Ana Pinho, Bernardo Trindade e António Menezes ficaram como vogais.