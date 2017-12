O piloto da F1 publicou um vídeo no seu Instagram em que surge o sobrinho vestido de princesa, afirmando que estava “triste” pelo pedido que a criança fez para o Natal.

A publicação não passava de uma brincadeira, mas ainda assim houve quem não gostasse do vídeo que Lewis Hamilton colocou, e foram várias as críticas feitas ao piloto.

Depois da partilha, Lewis viu-se ‘obrigado’ a apagar o post e a explicar a situação.

“Eu estava a brincar com o meu sobrinho ontem e dei conta de que as minhas palavras foram inapropriadas e removi a publicação. Não queria magoar ninguém nem ofender ninguém. Adoro o meu sobrinho e acho bem que se sinta livre para se expressar da forma que quiser”, começa por dizer.

“As minhas profundas desculpas pelo meu comportamento. Entendi que não é aceitável no mundo, nos dias de hoje, marginalizar alguém. Sempre fui da opinião de que as pessoas fazem o que quiserem com a vida delas. Espero que me consigam desculpar pelo julgamento que fiz”, concluiu o piloto, através do Instagram.