A tempestade Ana deixou alguns estragos no país, mas agora é a tempestade Bruno que se aproxima. No entanto, não irá causar tantos estragos como a que passou recentemente em Portugal Continental.

A tempestade Bruno vai passar longe de Portugal, mas ainda assim a superfície frontal fria será suficiente para que, durante algumas horas, haja regiões no país que sejam afetadas pela intensidade da chuva e do vento.

Segundo informa o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, a tempestade encontra-se a sudoeste das ilhas britânicas e vai deslocar-se, gradualmente, para leste. Tudo isto irá traduzir-se em precipitação localmente intensa e agitação marítima, especialmente nas regiões Norte e Centro, até quarta-feira.

A partir do final desta tarde de terça-feira estarão em alerta laranja oito distritos de Portugal.

“Na costa ocidental, os efeitos sentir-se-ão até dia 28, com ondas de noroeste com quatro a cinco metros, atingindo cinco a seis metros a norte do Cabo Carvoeiro, amanhã [quarta-feira], dia 27”, pode ler-se no comunicado do IPMA.

Por outro lado, na Galiza os efeitos da tempestade já começam a ser sentidos, e de acordo com jornal diário galego Voz de Galicia, há vários municípios (galegos) que já adotaram o alerta laranja.