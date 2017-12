A TAP anunciou que vai ter quatro novos destinos a partir do Porto já em 2018. A transportadora passará a ter dois voos, para Barcelona, Espanha, e para Milão, Itália. Já para Londres, no Reino Unido, e Ponta Delgada, nos Açores, haverá uma ligação por dia. De acordo com Fernando Pinto, presidente da companhia, trata-se de uma “prenda” e de uma forma de contribuir para “para o desenvolvimento da cidade, um polo muito importante”.

Além das novas rotas, a TAP vai também receber novos aviões: seis, nas palavras do CEO. Para que possa ser possível apostar em novos voos da companhia, nomeadamente, “começar a operação para Florença, a partir de 10 de junho. Serão cinco voos por semana entre Lisboa e Florença. É uma rota muito solicitada, um destino de extremo interesse para o turismo, mas também pelo interesse no tráfego de negócios”.

A TAP passará ainda a voar para Nouakchott, na Mauritânia, à partida do aeroporto de Lisboa. A ideia é crescer nas ligações ao continente africano. “É mais uma rota em África, onde temos crescido muito. No início falava-se muito no crescimento da TAP no Brasil, depois no crescimento nos Estados Unidos, mas o crescimento e a dedicação da TAP às rotas de África é muito grande”, explicou ainda o presidente da companhia aérea.

Também as ligações ao Brasil vão ser reforçadas. Apesar de não existirem ainda datas definidas, a companhia pretende ter mais voos por semana para São Paulo, Brasília e Belo Horizonte.

Ainda assim, de todas as medidas anunciadas, a que mais surpreendeu foi o reforço das ligações no Porto, depois do que ficou conhecido como a “Gerra Séria” entre Rui Moreira e a companhia aérea. Na altura, tinham sido suprimidas ligações entre o Porto e Barcelona, Milão, Roma e Bruxelas. Rotas que a TAP classificava como “deficitárias”. Uma decisão que foi duramente criticada no Porto, nomeadamente por Rui Moreira, presidente da Câmara do Porto. Através do portal de notícias da autarquia, Rui Moreira chegou a fazer saber que a TAP faria “menos 74 voos semanais para a Europa, Brasil e Estados Unidos a partir do Porto. No mesmo dia, em que reforçava “59 ligações a partir de Lisboa” e criava “uma ponte aérea entre as duas cidades, drenando tráfego para a Portela”.

Para Rui Moreira, havia mais em cima da mesa do que a supressão das quatro rotas anunciadas: “A TAP reduz frequências para Londres, Paris, Madrid, Rio de Janeiro, São Paulo, Estados Unidos e Caracas, quando comparada a operação do mesmo período de 2015”. O presidente da Câmara da Porto criticou duramente, durante muito tempo, toda a estratégia da TAP para o Porto, acusando a companhia aérea de ter em curso um plano para “destruir o aeroporto Francisco Sá Carneiro”, com vista a construir em Lisboa “um novo aeroporto e uma nova ponte”.

Recorde-se que Rui Moreira chegou mesmo a escrever o livro TAP - Caixa Negra, onde revelou os bastidores da companhia e dirigiu duras críticas à gestão.

Agora, com aquela que parece ser uma atitude diferente em relação ao Porto, a TAP espera renovar-se novamente. Para Fernando Pinto, o negócio da aviação da companhia portuguesa deverá apresentar resultados líquidos positivos este ano: “É o sucesso de uma estratégia de crescimento em todos os mercados que temos. É um crescimento nunca antes visto. Em alguns anos chegámos a crescer 10% em número de passageiros, mas 20% é algo incrível”.