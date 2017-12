No passado dia 23 de dezembro foram captadas uma luzes estranhas no céu da Califórnia, e foram vários os vídeos e imagens publicadas nas redes sociais.

Várias pessoas que partilharam as imagens e os vídeos pensaram mesmo tratar-se de um fenómeno extraterrestre, mas na realidade estas luzes têm uma explicação.

As luzes que foram captadas no céu foram, nada mais, nada menos, que um lançamento programado do foguetão Falcon 9 de Elon Musk, pela Space X.

As imagens foram explicadas pouco tempos depois das luzes terem surgido no céu.

Nuclear alien UFO from North Korea pic.twitter.com/GUIHpKkkp5 — Elon Musk (@elonmusk) December 23, 2017