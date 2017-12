Eu comi biscoitos com glúten e açúcar, daqueles caseiros com doce. Foram feitos com tanto amor e carinho que não tinha como dizer que não e não foi um para fazer bonito, foram muitos, muitos mesmo.

Já comemos e bebemos muito e certamente até ao início do ano não será fácil evitar os excessos. E como tudo o que defendo é o equilíbrio, não podemos esquecermo-nos de cuidar de nós. Deixo então uma receita para ajudar o nosso querido fígado, que pouco nos lembramos dele e que possui das funções mais importantes no nosso organismo.

Porque não pretendo que fiquem atarefados entre sumos ou smoothies ou receitas que tirem tempo, sugiro uns shots de beterraba, cenoura e curcuma. Tenho a certeza que vão adorar.

A beterraba e a cenoura são ricas em vitaminas e contam com propriedades antioxidantes que favorecem a circulação sanguínea e a bela da curcuma é utilizada pela medicina Ayurvédica para tratar de distúrbios no fígado.

Bliss

Ingredientes

3 beterrabas orgânicas grandes

2 cenouras orgânicas

1 dedo de ginger

1 colher de chá de curcuma puro e orgânico

Método

Lave bem todos os ingredientes de preferência em água corrente e depois coloque de molho com vinagre durante cerca de 15 minutos (1 litro de água coloque 2 colheres de sopa de vinagre).

Corte os vegetais e coloque na centrifugadora de sumos. Adicione a curcuma no sumo e mexa vigorosamente.

Se não tiver garrafinhas (imagem) sirva em copos de shot ou até garrafinhas pequenas recicladas. Eu prefiro dosear, assim fico com stock para o mínimo de 2 dias e bebo 3 por dia.

Caso não tenha a centrifugadora de sumos, utilize o bom do blender que nunca nos falha e faça um sumo. O importante é que proteja e ajude o seu fígado.