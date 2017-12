Federico García Villegas, um menino colombiano de oito anos, contou como é viver com o síndrome de Asperger, num vídeo que se tornou viral.

“Não sou louco, nem ‘freak’, nem esquisito”, começa por dizer o menino.

“Sou um menino como qualquer outro, com sonhos e esperanças. Só quero que me conheçam, me entendam e que me ajudem a encaixar na comunidade”, acrescenta.

O vídeo, quer inicialmente tinha como objetivo fazer com que os colegas de escola entendessem o seu problema, já foi visto por 7,6 milhões de pessoas.