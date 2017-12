Tem até esta sexta-feira, 29 de dezembro, para trocar as notas de 10.000 escudos com a figura de Egas Moniz, as de 5.000 escudos com o rosto de Antero de Quental, as de 2.000 escudos com Bartolomeu Dias e as de 1.000 escudos ilustradas com Teófilo Braga.

O Diário de Notícias escreve mesmo que o conjunto destas notas que ainda faltam trocar ascende aos 4,2 milhões de escudos (4,6 milhões de euros).

O Banco de Portugal já avisou que estas notas só poderão ser trocadas até 29 de dezembro. Poderá efetuar a troca nas tesourarias da instituição.