Com o balanço final ainda por fazer - a operação Natal Tranquilo termina apenas à meia-noite de hoje - os dados provisórios avançados ontem ao final da tarde pelo centro de controlo operacional da GNR davam conta de mais de 600 acidentes rodoviários nas estradas de Portugal continental desde sexta-feira, que resultaram num total de sete vítimas mortais - cinco contabilizadas pela GNR, duas pela PSP - e de 12 feridos graves e 171 feridos ligeiros.

Só no domingo, véspera de Natal, ocorreram um total de 173 acidentes, dos quais resultaram quatro feridos graves, envolvidos em acidentes nos distritos de Braga, Faro, Guarda e Setúbal. No mesmo dia, outras 55 pessoas sofreram com ferimentos ligeiros. E quatro das vítimas mortais resultaram de acidentes ocorridos durante o dia de sábado, nos distritos de Aveiro, Porto e Setúbal.

Atropelamento e fuga em Torres Novas A última das mortes registadas ao abrigo da operação Natal Tranquilo ocorreu já na madrugada de segunda-feira, resultado de um atropelamento em Torres Novas, com fuga do automobilista. Segundo o Comando Distrital de Operações de Socorro de Santarém, o atropelamento ocorreu por volta da 1h da madrugada na localidade de Pintainhos. A vítima, um homem de 55 anos, chegou a ser assistida por uma enfermeira que estava de passagem, mas o óbito acabaria por ser declarado ainda no local. Ao final da tarde de ontem, o suspeito do atropelamento, que seguia num veículo ligeiro, não tinha ainda sido detido e continuavam em marcha as diligências para apurar a sua identidade, assim como as circunstâncias em que ocorreu o atropelamento.

6500 militares destacados A operação todos os anos levada a cabo pela GNR no período do Natal em todo o território nacional decorre até à meia-noite de hoje, com o patrulhamento rodoviário das vias com maior tráfego de todo o território nacional por mais de 6500 militares da Unidade Nacional de Trânsito e dos Comandos Territoriais destacados.

Segundo a GNR - que até ao final desta terça-feira estará particularmente atenta a infrações relacionadas com a condução sob a influência do álcool e de substâncias psicotrópicas, excesso de velocidade e incorreta ou não utilização do cinto de segurança e dos sistemas de retenção para crianças, mas também a comportamentos de risco como a utilização indevida do telemóvel e outros equipamentos, acondicionamentos incorretos de carga e a não circulação na via mais à direita e o incumprimento da distância de segurança entre veículos - a operação Natal Tranquilo tem como objetivo prevenir a sinistralidade rodoviária, garantir a fluidez do tráfego e apoiar todos os utentes das vias para que as suas deslocações sejam feitas em segurança.