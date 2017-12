Um Presidente que prestigia o povo

O Presidente da República é contestado por ter afetos em excesso e gostar muito de selfies, mas a verdade é que se não fosse Marcelo as vítimas de Pedrógão e dos incêndios de outubro estariam com as suas vidas muito mais atrasadas.

Os apelos do chefe de Estado têm contribuído para que o flagelo que se abateu sobre o país este ano não caia no esquecimento. Ao passar o Natal nas zonas mais afetadas, o Presidente saiu do conforto do seu lar e misturou-se com o povo, e é isso que tanto incomoda alguma intelectualidade lusitana.

É possível que este voluntarismo contribua para algumas injustiças. Isto é: alguns oportunistas poderão receber dinheiro a que não teriam direito se tudo fosse feito com a habitual lentidão da justiça portuguesa. Mas os excessos de Marcelo permitirão que a maioria seja mais rapidamente indemnizada e ajudada, além de que o tema não cairá no esquecimento rapidamente.

Para que isso não aconteça, o Presidente até fez um apelo insólito: que os portugueses vão ver com os seus próprios olhos os sinais da devastação provocada pelos incêndios. Estas atitudes contrastam em muito com a dos políticos tradicionais que sempre adoraram falar de tudo e mais alguma coisa sem irem aos locais e ouvirem as pessoas afetadas por tragédias.

O estilo do Presidente da República tem muito mais a ver com aquilo que sempre fez enquanto docente universitário, onde existia uma ligação muito forte com os seus alunos, premiando-os muitas vezes com bilhetes para espetáculos ou para outras atividades, do que com os ditos políticos tradicionais.

Como um amigo me dizia com alguma graça, os detratores de Marcelo detestam que um Presidente desvalorize as selfies presidenciais. Afinal, antigamente eram poucas as pessoas que se podiam orgulhar de ter uma foto em casa ou no escritório com um chefe de Estado, coisa que Marcelo tratou de vulgarizar. E é isso, Marcelo humanizou o cargo, dando ao povo a importância que ele merece.