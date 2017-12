De Inglaterra chega uma história dramática, ainda mais para esta altura do ano. Outrora considerado um dos melhores laterais-direitos do mundo, Emmanuel Eboué vive agora na miséria: está a dormir no... chão de casa de uma amiga, após um complicado processo de divórcio.

"Não tenho dinheiro para pagar a um advogado. Tenho um sítio onde ficar mas vivo com medo. Às vezes desligo as luzes porque não quero que saibam que estou em casa, até ponho coisas a tapar a entrada na porta. Não os quero incomodar [amiga e familiares], por isso durmo no chão", contou o antigo internacional costa-marfinense em entrevista ao jornal britânico "Mirror", revelando ter andado fugido da polícia sem poder ver os filhos: "Todo o dinheiro que ganhei dei à minha ex-mulher para os meus filhos. Na Turquia ganhei oito milhões de euros e mandei sete para casa."

Eboué, atualmente com 34 anos, passou sete temporadas no Arsenal (de 2005 a 2011), tendo mesmo disputado a final da Liga dos Campeões em 2005/06. Passou depois quatro épocas na Turquia, ao serviço do Galatasaray, e acabou por ser obrigado a deixar o futebol há poucos meses por motivos de saúde. mas foi obrigado a deixar o futebol devido a problemas de saúde.

A entrevista acabou por ganhar eco na Turquia, e Fatih Terim, seu treinador na passagem pelo Galatasary e que acaba de regressar ao cargo, mostrou-se disposto a ajudar o antigo jogador. "Falaram-me sobre a situação de Eboué no balneário. Faremos o que pudermos para o ajudar", disse neste domingo, depois de a divulgação da situação do ex-jogador ter originado uma forte onda de solidariedade nas redes sociais entre adeptos do clube turco, mas também do Arsenal. Entretanto, a CNN turca revela que o Galatasaray se prepara para oferecer a Eboué um cargo na estrutura técnica, como treinador da equipa sub-14.