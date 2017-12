Em fase de balanços, a UEFA entrou na onda e elaborou um onze-revelação da Liga dos Campeões em 2017. Os critérios para integrar a lista eram simples: apenas podiam entrar jogadores sub-24 e que se tivessem estreado na Champions neste ano civil, ou com pouca experiência anterior na prova.

Numa equipa onde o grande nome é o de Kylian Mbappé (Mónaco/PSG), há espaço para três ex-jogadores do Benfica: Ederson (agora no Manchester City), Nélson Semedo (desde julho jogador do Barcelona) e ainda Talisca, o único que ainda pertence aos quadros das águias - está cedido ao Besiktas desde a temporada passada.

Do campeão europeu (Real Madrid), entra Asensio. Há ainda Timo Werner, que defrontou o FC Porto na fase de grupos pelo RB Leipzig, e também Oberlin, autor de um golo nos 5-0 sofridos pelo Benfica em Basileia.

O onze-revelação da UEFA para o ano civil de 2017:

Guarda-redes: Ederson (Benfica/Manchester City)

Defesas: Nélson Semedo (Benfica/Barcelona), Davinson Sánchez (Tottenham), Niklas Sule (Bayern Munique) e Kierey Tierney (Celtic);

Médios: Harry Winks (Tottenham), Talisca (Besiktas) e Asensio (Real Madrid)

Avançados: Kylian Mbappé (Mónaco/PSG), Timo Werner (Leipzig) e Dimitri Oberlin (Basileia)