A PSP aproveitou a época natalícia para alertar para os bombons de licor e até fez as contas para que não acusem no balão.

Para uma mulher com aproximadamente 55 quilos, o máximo de bombons que se pode comer sem que acuse no balão é cinco. Já um homem com 75 quilos pode comer oito.

“Relembramos os valores: < 0,5 gramas de álcool por litro de sangue correspondem a contra-ordenação grave e multa até 250€; ≥ 0,5 e < 0,8 contra-ordenação grave e multa até 250€; ≥ 0,8 e < 1,2 contra-ordenação muito grave e multa até 500€; 1,2 crime (julgamento sumário em Tribunal)”, recorda a PSP.