Marcelo Rebelo de Sousa apelou a que os portugueses vão a Pedrógão Grande. "Penso que o que é preciso, no futuro próximo, na próxima primavera, no próximo verão, é as pessoas virem, estarem cá. Contribuírem para esta mudança em curso, este reconstruir o futuro”, disse o Presidente da República, que passou o dia de Natal em Pedrógão.

À saída da missa de Natal de Pedrógão Grande, Marcelo referiu que “é sempre mais fácil refazer as obras materiais do que refazer o espírito”.

O Presidente da República disse ainda que este dia é marcado por “sentimentos contraditórios”: “dia de alegria por ser Natal mas por outro lado de saudade por aqueles que partiram”.