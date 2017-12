Um autocarro avançou em direção a uma das entradas do metro de Moscovo, na Rússia, abalroando várias pessoas e fazendo, pelo menos, cinco mortos.

Há ainda 15 pessoas feridas.

O autocarro avançou a alta velocidade em direção à estação de Slaviánski Bulvar, em Moscovo, descendo mesmo alguma das escadas da entrada e atropelando várias pessoas.

As causas do incidente ainda não conhecidas. O condutor do veículo foi de imediato detido pelas autoridades russas.