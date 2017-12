João Loureiro, presidente do Boavista, fez questão de homenagear Edu Ferreira, jogador do Boavista que morreu no domingo aos 20 anos.

Visivelmente emocionado, João Loureiro dedicou algumas palavras a Edu Ferreira durante uma cerimónia de homenagem no estádio do Bessa.

O jogador morreu no domingo vítima de um cancro.